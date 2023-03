Cérélia inaugure la plus grande usine européenne de pâtes préparées à Arras

Nouveau site industriel en France pour Cérélia. Le groupe spécialiste des pâtes à cuire, né dans le nord de la France en 2012, a inauguré officiellement jeudi 16 mars une usine qu'il qualifie «ultra-moderne», dotée d'une capacité de production annuelle de 80 000 tonnes à Saint-Laurent-Blangy, à quelques encablures au nord d'Arras (Pas-de-Calais). Le site promet d'être le plus grand de sa catégorie en Europe. De quoi «augmenter de plus de 20% la capacité de production du groupe en France et d’assurer son leadership en matière de compétitivité», a communiqué Cérélia. Ce projet représente un investissement de 60 millions d'euros.

Quatre lignes déjà opérationnelles sur le site

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]