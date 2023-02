Cepap La Couronne innove avec des pochettes gaufrées

Avec la dématérialisation de la communication, le marché de l’enveloppe ne peut pas échapper au déclin structurel des papiers graphiques. La production européenne de cette spécialité est passée de 90 à 40 milliards d’unités entre 2010 et 2021. Face au bouleversement de son activité historique, la Compagnie européenne de papeterie (Cepap), mieux connue au travers de sa marque La Couronne, se diversifie dans l’emballage et la protection. Pour réussir cette mutation, l’entreprise de Roullet-Saint-Estèphe (Charente), fondée en 1838, mise sur une innovation : une gamme de pochettes et sachets en papier gaufré, avec ou sans soufflets, conçus pour remplacer les solutions doublées d’un film à bulles en plastique.

