CEO Vision : Quelle Digital Workplace innovante pour un télétravail efficace ?

Pouvez-vous présenter GoFAST Digital Workplace ?

Christopher Potter : GoFAST est une alternative open source innovante à Office365-SharePoint-Teams, capable de remplacer l’obsolète serveur de fichiers. Elle permet d’éviter les doublons, les pièces-jointes, les erreurs de version… et le temps perdu à rechercher.

Comment ça marche ?

Christopher Potter : GoFAST est une Digital Work-place « Document-centric », c’est-à-dire que le travail collaboratif est organisé autour du document et non en « silos » afin de simplifier le traitement, du modèle à la e-signature. Tous les documents peuvent y être centralisés : projets, contrats, comptes-rendus, appels d’offres, processus qualité, certifications… Elle permet également l’organisation de réunions en webconférences et l’échange en direct dans le chat.

Quels sont ses atouts ?

Christopher Potter : La première caractéristique est la possibilité de remplacer une « bibliothèque d’applications » par un outil unifié plus efficace, fédérateur et simple d’utilisation.

Autre atout de taille, l’offre GoFAST se veut « le meilleur des deux mondes » entre la technologie open source et un modèle « SaaS-Colocation ». Chaque client peut disposer de sa plateforme dédiée : les données restent ainsi en interne contrairement à un cloud mutualisé. Elles ne sont pas soumises au Cloud Act, loi fédérale des Etats-Unis adoptée en 2018, sur l’accès aux données dans le cloud. CEO-Vision propose tous les services de supervision, sécurité, mises à jour et support. GoFAST constitue ainsi une excellente alternative aux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Un exemple d’utilisation chez un de vos clients ?

Christopher Potter : En 2018, le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) a opté pour GoFAST qui contribue notamment à la gestion des certifications, avec un partage transversal de la documentation et la dématérialisation des processus « qualité ». La définition des processus est une première étape clé, mais il est aujourd’hui nécessaire d’offrir aux agents des outils capables de dématérialiser ces processus afin d’en garantir le respect, de la création du document jusqu’à la publication finale. L’activité du LNE implique de réaliser entre autres des essais pour ses clients avec la garantie que leurs innovations et les spécificités de leurs produits seront accessibles uniquement aux collaborateurs habilités. Il a donc choisi l’hébergement « On-Premise » pour maîtriser totalement l’accès aux données, ce qui est de plus en plus compliqué et coûteux avec les grands éditeurs « traditionnels » qui poussent leurs clients vers le modèle cloud.

Contact : Olga Dernovaya, Responsable Projet et Gestion du Changement

Mail : olga.dernovaya@ceo-vision.com

Tél. : +33(0) 972 236 057CEO

Témoignage de Mickaël Deumier, ingénieur informatique chez LNE

« CEO-Vision a su associer quelques-unes des meilleures briques Open Source et ainsi fournir la solution GoFAST. Cette dernière, conjuguée à l’efficacité et au sens du service de ses équipes, nous permet d’aborder un des volets de la transformation digitale en toute sérénité ».

