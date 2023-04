Centre d’usinage d’aluminium, cobot pneumatique... La sélection mensuelle d'équipements de production

Production optimisée d’impression 3D

La mise à jour de l’imprimante 3D haute température AON M2+ augmente la capacité de production en acceptant les modes duplication et miroir. L’impression d’une pièce se fait en simultané (identique ou miroir) à travers un système de double extrusion indépendante (Idex). Pour ne pas limiter la conception, cette technologie permet l’impression de grandes géométries internes et de trous sans revêtement.

Le résultat obtenu ne demande pas un traitement rectificatif intensif par un opérateur. Elle est capable aussi de traiter plus d’options de matériaux performants, tels que le PEEK, le PEKK et l’ULTEM™ qui fournissent plus de résistance à l’inertie, à la chaleur, aux produits chimiques ou aux hydrocarbures et à l’usure.

Fabricant: AON3D

Centre d’usinage d’aluminium

