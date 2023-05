CentraleSupélec crée un fonds d’investissement réservé aux entrepreneurs de son écosystème

Après Polytechnique et HEC, c’est au tour de CentraleSupélec de lancer son propre fonds d’investissement, nommé CentraleSupélec Venture (CS Venture). Ce fonds early stage a déjà levé 12 millions d’euros, et vise comme objectif final 25 millions d’euros d’ici à la fin de l’année. Entre 20 et 30 start-up devraient bénéficier d’un financement de cet instrument, qui injectera dans les phases d’amorçage des tickets initiaux allant de 150 000 à 500 000 euros.

[...]