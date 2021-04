Centrales au charbon, énergie nucléaire, Greensill, mobilités électriques... Les 5 articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : En 2020, la Chine a mis en service plus de capacités de production d'électricité au charbon que les Etats-Unis et l'Europe n'en ont fermé, Bernard Doroszczuk, président de l’ASN a, le 7 avril, donné aux sénateurs tous les éléments pour sortir des idées reçues et débats idéologiques sur le nucléaire, les conséquences de la faillite de Greensill, qui sont les producteurs de moteurs électriques, la nouvelle génération de vaccins contre le Covid-19 sera à inhaler.