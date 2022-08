Centrale de Zaporijia, trains à hydrogène d'Alstom et parcs éoliens en Ecosse... Les cinq images de la semaine

La centrale de Zaporijia déconnectée après des bombardements

La centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, a pour la première fois jeudi 25 août été totalement déconnectée du réseau ukrainien après des dommages sur les lignes électriques causés par des incendies. Tombée aux mains des troupes russes en mars, la centrale subit fréquemment d'importants bombardements, en dépit des risques de catastrophe nucléaire. Une mission d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est attendue au cours de la semaine du 29 août.

Une première flotte de trains à hydrogène en Allemagne

Finies les locomotives diesel. L'Allemagne a inauguré mercredi 24 août la première ligne ferroviaire de la planète fonctionnant entièrement à l'hydrogène. Fournis par le groupe français Alstom, ces 14 trains innovants baptisés Coradia iLint relieront les villes de Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehude et permettront d'éviter 4 400 tonnes de CO2 chaque année. En France, la mise en service commerciale de modèles bi-mode électrique – hydrogène n'interviendra pas avant 2025.

Les groupes énergétiques français multiplient les projets éoliens en mer du Nord

TotalEnergies a annoncé le 22 août avoir démarré la première turbine du parc éolien offshore Seagreen, situé au large de la côte d'Angus (Ecosse). Pleinement opérationnel au premier semestre 2023, il devrait atteindre 1 075 MW de capacité. Le même jour, Engie s'est vu attribuer des nouvelles zones pour des projets d'éoliennes en mer flottantes à l'est des îles Shetland, alors qu'il dispose déjà au large du pays, via sa coentreprise Ocean Winds, d'un parc en exploitation et d'un autre en développement. EDF devrait de son côté inaugurer un premier parc au sud-est des côtes écossaises en 2023.

Le Japon relance son programme nucléaire

Onze ans après la catastrophe de Fukushima, le Japon mise à nouveau sur l'énergie nucléaire. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé mercredi 24 août que plusieurs centrales actuellement à l'arrêt seraient redémarrées dès 2023 et que le gouvernement envisageait de prolonger la durée de vie des réacteurs existants au-delà de la limite de 60 ans. Le pays pourrait également se doter de « réacteurs nucléaires de nouvelle génération, dotés de nouveaux mécanismes de sécurité ».

Face à l'inflation, Sony augmente le prix de la PS5

Le groupe japonais Sony a annoncé jeudi 25 août une hausse des prix de vente de ses consoles PlayStation 5 sur la majorité de ses marchés à l'exception des Etats-Unis, afin de contrebalancer l'inflation galopante et des effets de change défavorables. En Europe, la console avec lecteur de disque coûte désormais 549,99 euros, soit 10% de plus, quand la version numérique de la PS5 est commercialisée 449,99 euros (+12,5%)