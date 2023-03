CEE Packaging Solutions espère faire un carton dans le yaourt

Ce devrait être l’une des vedettes de l’édition 2023 du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA) qui s’ouvre aujourd’hui, pour trois jours, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Le spécialiste des emballages alimentaires en papier et carton CEE Packaging Solutions y présente un pot en carton pour yaourts et produits laitiers ou végétaux. L’entreprise des Deux-Sèvres étend ainsi sa gamme Naturellement circulaire, qui comprend déjà le gobelet Earth Cup et un couvercle en carton.

