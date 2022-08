Cédric Moscatelli oeuvre pour des infractructures respectueuses du climat

Début avril, le Drômois Cédric Moscatelli a été élu président d’Indura, un cluster d’Auvergne-Rhône-Alpes dédié à l’innovation et aux infrastructures durables, fort de 134 adhérents. Depuis 2015, ce quinquagénaire, ingénieur Supélec et titulaire d’un master en management des entreprises, est directeur général du groupe CAN (Mirmande, Drôme), 500 salariés et 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, spécialisé dans les travaux spéciaux et d’accès difficiles.

