Cécile Vienney (Hyprevention) : Mécanique autonome

Son dernier défi est le lancement, aux États-Unis, d’une filiale et d’un implant innovant, le V-Strut, pour traiter et prévenir les fractures vertébrales liées à l’ostéoporose et aux métastases osseuses. Cécile Vienney rêvait pourtant de « travailler dans l’automobile ou l’industrie pétrolière ». Mais sa carrière, débutée en 1992, l’a menée, via l’industrie militaire, chez Thomson notamment, jusqu’aux équipements médicaux. Qu’importe. Ingénieure mécanicienne formée à Polytech’Lille, elle est avant tout férue de conception mécanique, domaine parfaitement applicable en orthopédie.