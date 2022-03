Ce qui va tirer le marché des puces en 2022

© Micron Technology, Inc.

Le cabinet VLSI Research revoit à la hausse ses prévisions pour le marché des semi-conducteurs en 2022. Il s’attend désormais à une croissance de 15 %, et non de 14 % comme il l’anticipait au début de l’année, portant la valeur du marché à un record de 675 milliards de dollars. Cette croissance interviendrait après un bond exceptionnel de 26 % en 2021, à 587 milliards de dollars, tirée par une envolée de la demande sur fond de pénurie et de hausse des prix.

