Ce qui se joue au niveau européen avec la vaccination contre le Covid-19

Voilà plus de six mois que la Commission européenne a signé un premier contrat d’achat de vaccins. Le 13 mars, pourtant, l’institution a jugé bon de publier une nouvelle déclaration, clarifiant un peu plus son rôle dans la campagne de vaccination. Cette déclaration faisait suite à des accusations adressées à la Commission par l’Autriche, la République tchèque, la Bulgarie, la Slovénie, la Lettonie et la Croatie, selon lesquelles les vaccins contre le Covid-19 seraient répartis inégalement entre les vingt-sept pays membres de l’Union européenne.