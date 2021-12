Ce que révèlent les quatre scénarios de neutralité carbone pour la France de l’Ademe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Axereal Quelle que soit la voie choisie par la France pour atteindre la neutralité carbone, le vivant redeviendra central, et notamment les végétaux.

Le rapport Transition(s) 2050 de l’Ademe, publié le 30 novembre, devrait peser lourd dans la stratégie nationale climat de la France, un des chantiers majeurs sur la table du futur président de la République. Et pas uniquement parce qu’il fait 700 pages, et que plus d’une centaine d’experts de l’Agence pour la transition écologique ont planché dessus depuis plus de deux ans.

Ce rapport, qui va alimenter la consultation sur la stratégie climat lancée le 2 novembre, doit servir de base à l’établissement d’une troisième version de la stratégie nationale bas carbone (SNBC 3). Il est crucial. Il présente quatre chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone en métropole en 2050, et pas uniquement d’un point de vue électrique, comme le faisait le très complet rapport Futurs énergétiques publié un mois plus tôt par le gestionnaire de réseau électrique national RTE. A l’inverse, le rapport de l’Ademe prend en compte les autres grands secteurs émetteurs que sont l’alimentation, l’industrie, le transport et l’habitat.

La sobriété n'est plus une option

