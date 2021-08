Ce que réserve le pavillon français de l'Exposition universelle de Dubaï

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dany Eid - 2020 Expo 2020 Dubai Les stands du pavillon français déclineront le thème du "Progrès" pour l'Exposition universelle de Dubaï.

Plus qu’un mois avant l’ouverture de l’Exposition universelle de Dubaï. L’événement, qui se tiendra d’octobre 2021 à mars 2022, prévoit 25 millions de visiteurs sur ces six mois (soit six fois plus que la tour Eiffel, avec 7 millions de visiteurs par an au compteur). L’exposition rassemblera les pavillons de 190 pays sous la forme de constructions fantaisistes et ultra-design. Le pavillon français, bâtiment démontable qui sera ensuite installé à Toulouse, dénote avec ses façades d’écailles de panneaux photovoltaïques. L’édifice se situe dans la zone dédiée à la mobilité, un des trois thèmes de l’exposition universelle de Dubaï avec « durabilité » et « opportunité ». Bien qu’organisés autour du fil rouge « Progrès », les stands du pavillon français s’annoncent hétéroclites (un peu à l’image de la Cité des Sciences) où le visiteur pourra passer sans transition du siècle des Lumières au voyage spatial. A LIRE AUSSI [Expo Dubaï 2020] Les entreprises françaises déjà mobilisées et celles qui sont attendues

La façade du pavillon français à Dubaï. Crédit : Farel Bisotto.

La mobilité mise en lumière au pavillon français

Un des trois espaces permanents sera dédié à la mobilité, représentée par six acteurs : Renault, Engie, la Région Ile-de-France, le CNES, Flying Whales et Accor. Le groupe Renault va profiter de la portée mondiale de l’exposition pour faire connaître sa toute jeune marque dédiée à la mobilité durable, Mobilize, dévoilée en janvier 2021 et censée générer 20% des revenus du groupe d’ici à 2025. La Région Île-de-France et Engie prévoient un stand pour faire la promotion des mobilités vertes, mais n’en ont pas dévoilé le contenu à ce jour. On sait cependant que la Région Île-de-France a sollicité Engie pour alimenter en biométhane des bus de la RATP depuis le 1er janvier 2021. A LIRE AUSSI "Engie se recentre sur les renouvelables et les infrastructures", affirme Catherine MacGregor, sa directrice générale

La mobilité aérienne et spatiale sera aussi au rendez-vous, avec un stand du CNES sur les voyages dans l’espace et à bord de la Station Spatiale Internationale. Le constructeur de dirigeables Flying Whale proposera une « expérience physique et digitale » aux visiteurs. Cette jeune entreprise créée en 2012 a choisi Bordeaux pour implanter sa première usine en 2021.

Interdisciplinarité

Outre la mobilité, le pavillon français décline le thème du progrès avec « Lumière, Lumières », qui exposera une collection originale de l’Encyclopédie de Diderot, tandis que le troisième et dernier espace permanent, « Connecter les esprits », présentera entre autres les recherches menées en Antarctique comme laboratoire du futur de la Terre et les liens entre les différentes disciplines artistiques et scientifiques.

Planète Sciences présentera « Antarctique, un laboratoire du futur ». Crédit illustration : CNRS.

Cinq expositions artistiques temporaires

Parallèlement aux expositions permanentes, le pavillon français prévoit un espace pour les cinq expositions artistiques temporaires. Gastronomie française, cathédrale Notre-Dame digitalisée ou encore abécédaire de Jean-Paul Gaultier… Les visiteurs pourront découvrir pendant un mois chacune des expositions temporaires, dès l’ouverture de l’exposition universelle le 1er octobre.

Le plasticien Carlos Cruz-Diez exposera certaines de ses œuvres. Crédit : Atelier Cruz-Diez.