Ce que propose le Leem pour lutter pour les pénuries de médicaments

Les situations de tensions et de ruptures d’approvisionnement de médicaments en France continuent de s’aggraver. Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 3747 signalements ont été recensés en 2022, contre 2160 l’année précédente et 871 en 2018. L’hiver dernier a été marqué par les pénuries de l’antibiotique amoxicilline et des spécialités à base de paracétamol, et des situations difficiles perdurent, en particulier pour les formulations pédiatriques. C’est dans ce contexte de plus en plus inquiétant que le syndicat professionnel Les entreprises du médicament (Leem) a présenté le 11 mai 2023 un plan d’actions composé d’une vingtaine de mesures. Adressées aux pouvoirs publics, ces propositions sont centrées autour de l’identification des médicaments essentiels, de la mise en place d’un système de suivi et d’information beaucoup plus efficace, et de la revue de certaines dispositions économiques et réglementaires. Le tout avec une nécessaire déclinaison à l’échelle européenne.

[...]