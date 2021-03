Ce que pèse GFG Alliance, fragilisé par le défaut de Greensill, dans la métallurgie française

Le groupe familial de Sanjeev Gupta, qui emploie plus de 35 000 salariés dans 300 sites répartis dans une trentaine de pays, revendique un chiffre d’affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars dans la sidérurgie – métallurgie (Liberty Steel pour l’acier et Alvance aluminium); les ressources, l’énergie et les transports (Simec), dans les services bancaires et financiers (Wyelands) et dans l’immobilier (Jahama Estates). Ses comptes n’étant ni consolidés, ni publiés, sa santé financière réelle est impossible à évaluer. Tout comme le risque que présente pour le groupe le dépôt de bilan de Greensill, l'un de ses principaux financiers, le 8 mars au Royaume-Uni.