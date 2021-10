Ce que nous apprennent les brevets sur l'innovation dans les plastiques... Et sur les acteurs engagés

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sabine Serrad IFPEN Les organismes de recherche français, à l'image de l'IFPEN, se distinguent également.

Que ce soit dans le recyclage ou les bioplastiques, l’Europe et les Etats-Unis jouent un rôle prédominant en matière d’innovation. C’est ce que révèle l’étude « Brevets et plastiques de demain : tendances mondiales en matière d’innovation dans les domaines du recyclage, de l’écoconception et des sources alternatives ». Réalisé par l’Office européen des brevets (OEB), le document dresse l’état des lieux de la recherche sur la période allant de 2010 à 2019.

« Le rapport s’appuie sur l’information brevets disponible la plus récente ainsi que sur l’expertise d’examinateurs de l’Office européen des brevets afin de présenter une analyse complète des tendances en matière d’innovation favorisant la transition vers une économie circulaire des plastiques », est-il précisé. D’une soixantaine de pages, le document montre que les Etats-Unis et l’Europe concentrent, chacun à moitié, près de 60% des brevets relatifs au recyclage et aux bioplastiques. La troisième place est occupée par le Japon avec 18%.

