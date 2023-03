Ce que les industriels pourront trouver au premier salon Drive to Zero

Les constructeurs automobiles ne pourront pas, à eux tous seuls, réussir la transition de leur industrie vers les mobilités décarbonées. Ils ont besoin de bâtir des partenariats pour y parvenir. Les véhicules électriques ou à carburants alternatifs nécessiteront des réseaux de bornes de recharge ou stations adaptées ; les bornes devront être alimentées par une énergie verte à des coûts raisonnables, et s'appuieront sur des réseaux de distribution modernisés et flexibles ; les consommateurs et les entreprises auront besoin de solutions digitales pour organiser leurs déplacements et de financements pour troquer leurs véhicules polluants pour des modèles à faibles émissions... C'est tout un écosystème qui doit s'inventer pour réussir cette révolution. Les villes, régions, gouvernements ont aussi un rôle un jouer pour créer un cadre incitatif et faire baisser les émissions de CO2 des transports et de la mobilité.

Le nouvel événement Drive to Zero a justement l'ambition de réunir cet écosystème naissant dans un même lieu (le Grand Palais Ephémère à Paris) pendant trois jours, les 5, 6 et 7 avril 2023. Organisé par Infopro Digital (l'éditeur de L'Usine Nouvelle), il proposera des conférences, ateliers et tables rondes pour réfléchir à l'avenir des mobilités moins polluantes, avec des décideurs publics et privés, des acteurs du transport et de l'énergie. Un espace d'exposition fera découvrir une centaine de solutions innovantes ; une zone artistique et une remise de prix seront là pour puiser de l'inspiration et identifier les bonnes pratiques.

