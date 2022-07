Ce que l'on sait du futur terminal flottant d'importation de gaz naturel liquéfié au Havre

Trois en Allemagne, deux en Italie, deux encore aux Pays-Bas, un autre en Estonie… et un dernier en France. La course aux terminaux méthanier flottants ou FSRU (pour floating storage and regasification unit) est lancée en Europe, dans un contexte de déclin des importations d’hydrocarbures russes. L’Union européenne continue de diversifier ses approvisionnements en gaz et se tourne vers d’autres fournisseurs comme le Qatar, les Etats-Unis, l’Egypte et même Israël. Mais trouver des ressources de gaz est une chose, en importer en est une autre. Alors que les terminaux méthaniers hexagonaux sont saturés, le gouvernement a confirmé le projet, dévoilé en mars, d’installer un terminal méthanier flottant dans le port du Havre (Seine-Maritime) qui permettra de couvrir 10% de la consommation française de gaz.

[...]