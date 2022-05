Le rapport de Génération Futures n’accuse pas formellement Arkema, ni Daikin, de pollution aux composés perfluorés autour de leurs usines de la plateforme chimique de Pierre-Bénite, dans la périphérie de Lyon (Rhône). Mais ce rapport, basé sur l’enquête de l’émission « Vert de Rage » diffusée sur France 5, fait immanquablement naître le doute, à tort ou à raison, sur les deux sites industriels en les pointant très distinctement. Décryptage des éléments présentés, de certains faits, et des questions en suspens.

Des mesures inquiétantes dans l’air, le sol et l’eau

L’équipe de l’émission a enquêté plusieurs mois autour de la plateforme de Pierre-Bénite, et a prélevé une trentaine d’échantillons en amont et en aval du site, dans l’air, les sols, l’eau du Rhône et celle du robinet. Objectif : déterminer la présence de substances perfluorées, dites PFAS. Le rapport évoque un total de 37 PFAS analysées, sous le contrôle d’un spécialiste, Jacob de Boer, professeur de chimie environnementale et toxicologie à l’Université libre d’Amsterdam (Pays-Bas).

