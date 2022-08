Ce que contient le volet "décarbonation" du paquet anti-inflation américain

«Une journée monumentale pour le leadership américain» «L’action la plus importante jamais entreprise par les Etats-Unis pour combattre le changement climatique», «Un moment historique» et «un vote qui résonne dans le monde entier». Les communiqués, d’ordinaire moroses, des principales associations écologistes américaines rivalisaient de superlatifs après l’annonce, lundi 8 aout, de l’approbation par le Sénat d’un plan de 369 milliards de dollars dévolus à la décarbonation des industries américaines, à la promotion de la voiture électrique et des énergies renouvelables. Ce large éventail de mesures environnementales, inséré - malgré son effet illusoire sur les prix actuels de l’énergie - dans un projet de loi contre l’inflation, le «Inflation Reduction Act », (IRA) s’ajoute à des réformes censées réduire les prix des médicaments et à de nouvelles ponctions fiscales sur le secteur financier.

Mais son volet « réchauffement climatique » emporte la faveur de l’opinion, offrant au Président Biden et à sa faible majorité démocrate au Congrès un espoir électoral à trois mois des élections de mi-mandat au Congrès. Et un premier gage de postérité.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]