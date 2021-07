Ce que changerait un rachat de GlobalFoundries par Intel dans les puces

Et si Intel rachetait GlobalFoundries, le plus gros fondeur américain de puces ? Selon le Wall Street Journal, l’idée serait explorée par le numéro un mondial des puces. Pat Gelsinger, le nouveau patron d’Intel, en discuterait directement avec le fonds émirati souverain Mubadala, qui détient 100% du capital de GlobalFoundries. Il serait prêt à débourser environ 30 milliards de dollars pour conclure l’affaire, ce qui en ferait la plus grande acquisition de l’histoire d’Intel. Si l’opération se confirmait, elle bouleverserait le paysage mondial des semi-conducteurs et rebattrait les cartes dans les services de fonderie de puces, c’est-à-dire de fabrication de circuits des autres.