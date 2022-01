Ce que change la sortie du statut de déchet des papiers-cartons récupérés et triés

Changement de règles pour les professionnels du papier-carton. Un arrêté paru le 13 décembre 2021 acte, sous critères, la sortie du statut de déchet pour les papiers cartons récupérés et triés. «La sortie du statut de déchet doit permettre de fluidifier les relations intra-européennes. En plus de faciliter les démarches, l’objectif était aussi de placer notre industrie comme des fabricants de matières premières, et non plus de déchets. A travers cet arrêté, il y a une reconnaissance de notre métier et de la qualité», se félicite Stéphane Panou, président de la filière papiers-cartons de la Fédération des entreprises de recyclage (Federec), qui poussait la mesure depuis deux ans et demi.