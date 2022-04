Ce que cache le bras de fer de Poutine sur le paiement en roubles du gaz russe

Selon l’agence Tass c’est lors d’une réunion sur la situation de l’industrie aéronautique que Vladimir Poutine a déclaré le 31 mars qu’il avait signé un décret sur les transactions de gaz avec les pays considérés comme « hostiles » prévoyant un nouveau système de paiement. Pour acheter du gaz russe, les entreprises devront ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes à partir desquels, elles paieront le gaz fourni dès le 1er avril. Le président russe a souligné que des sanctions suivraient en cas de violation du rythme des paiements. «Personne ne nous vend quoi que ce soit gratuitement, et nous ne ferons pas non plus de travail caritatif. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés», a souligné Vladimir Poutine toujours selon Tass.

Revirement surprise

