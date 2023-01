Ce qu'il faut retenir de notre classement des écoles d'ingénieurs 2023

Et à la fin, c'est l’École polytechnique qui gagne. Dans notre Classement des écoles d'ingénieurs 2023, l'X conserve, cette année encore, sa place de leader, avec une longueur d’avance sur sa dauphine, CentraleSupélec. L’Esilv continue sa montée en puissance et grimpe sur le podium : une première pour une école du numérique, signe que le secteur recrute à plein régime. Dans le sommet du classement, les écoles privées jouent des coudes, huit d’entre elles intègrent le top 20, compte tenu de la place que nous accordons à l’insertion professionnelle. Au niveau des régions, les écoles franciliennes décrochent une fois de plus les premières places, même si Centrale Lille (4e) s’est frayé un chemin dans le top 5 et que les Mines de Nancy (9e) restent très bien positionnées.

Pour établir ce classement, nous avons utilisé les données certifiées transmises par la Commission des titres d’ingénieur (CTI), ainsi que celles issues de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI). Quatre grands critères ont été retenus : la recherche, l’insertion, l’ouverture à l’international et la proximité avec les entreprises.

En 2022, les écoles subissant de plein fouet le Covid-19, nous avions décidé de réexploiter les données du palmarès 2021 concernant les séjours des étudiants à l’étranger. Cette année, nous avons repris les dernières données disponibles, mais la crise sanitaire a encore perturbé l’activité internationale, pénalisant les écoles qui envoient beaucoup d’étudiants au-delà de l’Europe.

Mettre en avant la mixité

Les données sur le premier emploi et le salaire sont très importantes dans notre classement, qui s’intéresse à ce qui se passe à la sortie de l’école. Si les indicateurs associés à l’insertion, à la recherche et à l’international restent identiques, le critère de la proximité avec les entreprises connaît cette année quelques modifications. Nous avons pris en compte le pourcentage d’heures d’enseignement réalisées par des professionnels de l’entreprise, mais aussi et surtout le pourcentage de femmes parmi les intégrés. Deux raisons expliquent ce choix : d’une part, se rapprocher encore un peu plus des enjeux auxquels sont confrontées les entreprises aujourd’hui, d’autre part, équilibrer le classement en mettant en valeur des écoles qui œuvrent en faveur de la mixité dans les métiers de l’ingénieur. Malgré ces changements, le critère de la proximité avec les entreprises conserve un coefficient global de 25/100 – identique à celui attribué à la recherche –, tandis que l’insertion représente 30 % de la note finale, et l’international 20 %.

Frais de scolarité, pourcentage d’alternants… Nous avons enrichi les fiches écoles, consultables sur notre site, d’autres données, non retenues pour établir ce palmarès, afin d’apporter une information complète et de correspondre au plus près aux attentes des élèves comme des entreprises. Car une bonne école est avant tout une école qui répond aux aspirations de chacun.