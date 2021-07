Ce qu'attendent les professionnels des 100 millions d'euros supplémentaires débloqués pour la filière forêt-bois

Ce mercredi 28 juillet, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Julien Denormandie et la ministre déléguée chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher doivent présenter aux représentants de la filière forêt-bois les modalités de l’enveloppe de 100 millions d’euros annoncée samedi 24 juillet. Accompagné de Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité, et de Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, le Premier ministre Jean Castex a rendu visite au scieur-transformateur Piveteaubois aux Essarts-en-Bocage (Vendée) et fait part de plusieurs mesures en faveur du secteur.