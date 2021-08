Ce qu'a appris Asphalte en mettant en place un score environnemental pour ses vêtements

Bâtir un vestiaire masculin idéal avec 200 pièces indispensables de qualité proposées à un prix accessible : c’est la mission que s’est fixée la marque de mode française Asphalte depuis sa création en 2016. Son originalité : ne vendre qu’en ligne et via un système de pré-commandes pour produire au plus juste et au juste prix. Pas de gestion de stocks, ni besoin de brader les vêtements. « On a changé le business model classique de la mode pour mettre de l’argent avant tout dans la qualité du vêtement et sa durabilité », explique à L’Usine Nouvelle William Hauvette, l’un des fondateurs.