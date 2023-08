Ce navire d'Orange pose et répare des câbles aux quatre coins du monde

A peine arrivé à Brest en provenance de la Martinique, l’équipage du Pierre de Fermat se prépare déjà à appareiller, au cas où. Car ce navire d’Orange Marine a une double mission : poser et entretenir des câbles télécoms ou électriques sous-marins pour sa maison mère et des entreprises tierces. Pour les réparations, il faut réagir très vite. «Théoriquement, le navire doit être prêt en moins d’une heure», assure Didier Dilllard, le président d’Orange Marine. Dans les faits, il faut plutôt une journée. «On peut être mobilisé même pendant une opération de maintenance du navire», renchérit Cédric Boulos, le commandant. Alors, tous s’affairent… Nicolas Henelon, le lieutenant chargé de la navigation, profite notamment de son escale «pour préparer les routes à emprunter, mettre à jour les documentations et les cartes marines».

