Ce fabricant de sodas veut remplacer Coca-Cola et Pepsi en Russie

L'exode massif des entreprises occidentales de Russie a créé une opportunité inattendue pour les entreprises et les entrepreneurs russes. Chernogolovka, qui fabrique des snacks, des bouteilles d'eau, des limonades aux herbes, des boissons énergétiques et, depuis mai, le Cola Chernogolovka, a plus que doublé son activité cette année, a déclaré sa directrice générale Natalia Sakhnina dans un entretien à Reuters, et prévoit d'atteindre une part de marché de 30% d'ici deux ans, contre environ 8,5% à la fin de 2021.

«Nous étions, sommes et serons le principal producteur russe de boissons, a déclaré Natalia Sakhnina. Nous espérons et travaillons à l'obtention d'un leadership absolu sur le marché russe», a-t-elle ajouté.

Le chiffre d'affaires du marché russe des boissons non alcoolisées totalise 8,8 milliards de dollars, selon Statista. Les boissons gazeuses de Coca-Cola et Pepsi sont encore disponibles en Russie, mais elles sont appelées à disparaître au fur et à mesure que les stocks existants s'épuisent, laissant les fabricants locaux prendre le relais. Pepsi et Coca-Cola ont suspendu leurs activités en Russie en mars, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Essor des marques de cola

Les marques de cola récemment lancées, y compris celle de Chernogolovka et celle de son concurrent Ochakovo, CoolCola, ont fait un bond pour atteindre une part de 5% des ventes dans le segment au premier semestre, selon NielsenIQ Russie. «Cette année, nous sommes entrés dans ce segment et cela a coïncidé avec le départ des acteurs internationaux de cette saveur. Donc si nous évaluons nos perspectives et nos ambitions, elles sont presque illimitées», a déclaré Natalia Sakhnina.

Chernogolovka a commencé à fournir en avril des sodas aux établissements russes de Burger King et de KFC et est en pourparlers pour faire de même pour Vkusno & tochka, la nouvelle marque des anciens restaurants McDonald's en Russie, qui a ouvert ses portes après que le groupe américain a vendu sa licence à l'un de ses licenciés locaux, a ajouté Natalia Sakhnina. Vkusno & tochka est à la recherche d'un nouveau fournisseur de boissons, car Coca-Cola épuise son stock en Russie, a déclaré le directeur général Oleg Paroev à Reuters en juin. «Nous étudions actuellement les options, en choisissant un fournisseur qui, selon le goût, conviendra le mieux à nos clients», a dit mercredi un porte-parole de Vkusno & tochka.

Les autorités de la région de Moscou ont fait pression pour que Chernogolovka soit inscrite sur une liste d'entreprises produisant des biens essentiels, ce qui lui a permis de bénéficier de prêts à conditions préférentielles en avril et mai. «Ce marché, si la situation concurrentielle reste la même, sera complètement différent dans un an, méconnaissable», a déclaré la directrice générale du groupe.

Avec Reuters (Matt Scuffham et Alexander Smith ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)