CDMO : Samsung Biologics va produire les biosimilaires de Pfizer

Samsung Biologics vient de signer un nouveau contrat d’ampleur. La CDMO sud-coréenne annonce s’être entendue avec Pfizer pour produire des lots commerciaux de ses biosimilaires. Dans un premier temps, en mars 2023, les deux parties avaient noué un premier accord portant sur un seul produit de Pfizer. Si les détails financiers ou la durée de ce nouvel accord n’ont pas été précisés, Samsung Biologics évoque une collaboration « sur le long terme » pour apporter des capacités additionnelles de production à grande échelle pour plusieurs biosimilaires du laboratoire américain, qui couvrent l’oncologie, l’inflammation et l’immunologie.

Une production complexe des biosimilaires

Les biosimilaires sont des copies de médicaments biologiques déjà existants. Contrairement aux médicaments génériques, ils ne sont pas des copies exactes. Ils nécessitent de mener des essais cliniques pour s'assurer de leur efficacité ainsi que de disposer de capacités de production spécialisées, ce qui rend leur mise sur le marché complexe pour les laboratoires.

Le développement des biosimilaires est poussé par des considérations économiques, puisqu’ils constituent une source d’économie pour les système de santé, en copiant des médicaments biologiques souvent onéreux.

Pfizer dispose, pour l’heure, de sept biosimilaires : Ruxience (rituximab), Nivestym (filgrastim), Inflectra (infliximab), Trazimera (trastuzumab), Nyvepria (pegfilgrastim), Zirabev (bevacizumab) et Retacrit (epoetin). Preuve de leur importance, ces produits ont engrangé, chacun, plusieurs centaines de millions de dollars de ventes en 2022 (notamment 562 M$ pour le Zirabev ou 532 M$ pour Inflectra). Pour ce partenariat, Samsung Biologics mettra notamment à profit son nouveau site, appelé Plant 4, mis en service, début juin 2023.

Samsung Biologics voit la bioproduction en grand

Cette installation est dotée d’une capacité de 240 000 litres, composée de douze réacteurs de 15 000 litres et six réacteurs de 10 000 litres. Elle s'intègre au site de Samsung appelé Bio Campus I et basé à Songdo (Corée du Sud). Cette place forte de Samsung Biologics comprend au total 604 000 litres dédiés à la bioproduction, en faisant l'un des plus grands sites mondiaux dans le domaine.

La CDMO sud-coréenne est devenue en peu de temps un des acteurs de référence du marché mondial. Mais Samsung Biologics ne compte pas s’arrêter là et a déjà annoncé, l’année dernière, avoir investi plus de 300 M€ pour acheter des surfaces de terrain supplémentaires et implanter un deuxième Bio Campus. Ce dernier accueillera les futures installations, appelées Plant(s) 5, 6, 7 et 8. Ce deuxième Bio Campus est prévu pour être 30 % plus grand que le premier et disposera de 740 000 litres, d’ici à 2032. Il emploiera 4 000 personnes. De quoi soutenir largement la croissance de la demande sur les biosimilaires.