CCU : ArcelorMittal ouvre une usine en Belgique

Le groupe sidérurgique luxembourgeois ArcelorMittal a inauguré un projet phare de captage et d’utilisation du carbone dans son aciérie de Gand, en Belgique, avec l’ouverture d’une usine. Ce projet « Steelanol », d’un montant de 200 millions d’euros, fait partie d’une stratégie multitechnologique visant à réduire les émissions de carbone à l’usine de Gand, une première dans l’industrie sidérurgique européenne.

L’usine CCU utilisera une technologie de pointe en matière de recyclage du carbone mise au point par LanzaTech, en partenariat avec Primetals Technologies et E4tech. Le procédé utilise quatre bioréacteurs, chacun étant constitué d’un réservoir contenant du liquide, des nutriments et des micro-organismes naturels. Ces derniers sont utilisés en tant que biocatalyseurs pour transformer, d’une part, les gaz résiduels riches en carbone issus du processus de fabrication de l’acier, et d’autre part, de la biomasse résiduelle en éthanol avancé, pouvant servir d’élément constitutif pour la fabrication de divers produits chimiques, notamment des carburants, des peintures, des plastiques, des vêtements et des parfums cosmétiques. L'éthanol avancé sera commercialisé conjointement par ArcelorMittal et LanzaTech sous la marque Carbalyst.

Une fois que la production aura atteint sa pleine capacité, l’usine Steelanol produira 80 millions de litres d’éthanol avancé, soit près de la moitié de la demande totale actuelle pour le mélange de carburants en Belgique. Elle réduira les émissions annuelles de carbone de l’usine de Gand de 125 000 tonnes. Les autres partenaires impliqués dans le projet Steelanol sont Primetals Technologies et E4tech.

ArcelorMittal Gand inaugurera bientôt une autre usine, avec son projet « Torero » d’un montant de 35 M€, qui devrait entrer en service au premier trimestre 2023. Ce projet vise à traiter la biomasse durable – initialement sous la forme de déchets de bois qui ne peuvent être utilisés dans d’autres applications –, pour l’utiliser comme matière première dans le haut fourneau, réduisant ainsi le volume de charbon fossile utilisé. Ce projet permettra de réduire les émissions annuelles de carbone à Gand de 112 500 t. ArcelorMittal Gand a l’intention d’ajouter un deuxième réacteur à son projet Torero au cours des deux prochaines années, pour doubler la taille. Manfred Van Vlierberghe, p-dg d’ArcelorMittal Belgium, a déclaré : « Steelanol est un atout majeur pour atteindre notre objectif européen de réduire les émissions de CO 2 de 35 % d’ici à 2030 et de parvenir à une production d’acier neutre en carbone d’ici à 2050 ».

Outre les nombreuses technologies de décarbonation qu’ArcelorMittal développe et déploie, l’entreprise investit également dans les technologies les plus performantes et les plus prometteuses qui présentent un riche potentiel pour accélérer la décarbonation de la production d’acier par le biais de son Fonds d’innovation XCarb. À ce jour, ArcelorMittal s’est engagé à investir un total de 222,5 M$ (209 M€), dont 28 M€ dans LanzaTech, son partenaire dans le projet Steelanol.