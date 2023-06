CCL Industries se diversifie dans les gourdes

Les envies de CCL Industries dans l’emballage se précisent. Parmi les leaders mondiaux de l’étiquette adhésive, détenteur de marques connues comme Innovia, Checkpoint Systems, Avery, respectivement présents dans les films, les systèmes antivol RFID et les produits de bureau, également producteur de contenants en aluminium, de films extrudés et de manchons rétractables, le géant canadien se lance dans le sachet préformé avec le rachat de Pouch Partners. Basée à Brunello, près de Varèse, en Italie, non loin de la frontière suisse, cette entreprise appartenait jusqu'à présent au groupe Capri-Sun, dont le siège est justement situé dans la confédération helvétique. La société fabrique pour sa maison mère des films laminés imprimés en héliogravure servant à la confection de gourdes pour le conditionnement de ses célèbres boissons à base de fruits.

