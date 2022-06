CCL Industries rachète un spécialiste hollandais de la communication horticole

Création de plaquettes, de contenus publicitaires et de logos, agence marketing, réalisation de photos, scénarisation de produits, développement d’étiquettes et d'emballages … : les activités de Floramedia sont nombreuses mais toutes orientées vers l’univers des plantes et des fleurs, son offre s’adressant essentiellement aux pépiniéristes, aux semenciers, aux producteurs mais aussi aux distributeurs et aux fleuristes. L’entreprise basée à Westzaan, aux Pays-Bas, et qui possède neuf filiales en Europe dont une en France à Lyon, passe sous le contrôle de l’un des géants mondiaux de l’étiquette adhésive, le canadien CCL Industries. La transaction s’élève à 51,6 millions de dollars, réglés en cash. Floramedia, qui a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 62 millions de dollars avec 260 personnes, sera intégré à la division Avery du groupe canadien.

Expertise numérique

« Cette transaction est un excellent complément à la récente acquisition de MasterTag aux États-Unis, offrant des synergies importantes y compris l'expertise d'Avery en marketing numérique et en commerce électronique. » a commenté Geoffrey Martin, le Pdg de CCL Industries. Effectué en janvier dernier, le rachat d’International Master Products, l’autre nom sous lequel est connu MasterTag, avait permis au groupe de prendre pied sur le marché horticole. Le groupe canadien a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de dollars et emploie 25 100 salariés. Il dispose de 204 usines et intervient sur presque tous les marchés de l’étiquette et des films adhésifs – alimentaire, boissons, cosmétiques, santé, industrie – avec une activité qui va de l’extrusion des films à leur façonnage en passant par l’impression. CCL Industries produit également des manchons thermorétractables et des emballages métalliques.