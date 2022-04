CCL Industries rachète un concurrent au Brésil

Trois mois après avoir pris le contrôle des américains International Master Products et Lodging Access Systems, le canadien CCL Industries annonce le rachat du brésilien Adelbras. Le montant de la transaction avoisine les 155 millions de dollars. Basé à Vinhedo, une localité située près de Sao Paolo (Brésil), et disposant d’un usine supplémentaire à Manaus, dans la zone franche d'Amazon, Adelbras est le deuxième plus grand producteur de substrats adhésifs du Brésil.

La société est présente sur deux marchés essentiellement que sont le bricolage - avec des adhésifs de masquage et des produits de collage - et le secteur de l’emballage. La majeure partie de ses produits sont commercialisés sous sa marque propre dans les réseaux spécialisés et chez les détaillants. Une plus petite proportion, destinée à des applications industrielles, est directement vendue à des clients plus importants, principalement dans le domaine des biens durables. La société a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 105,2 millions de dollars. L’opération doit être bouclée dans le courant du deuxième trimestre 2022. Adelbras sera en grande partie fusionné avec la division Avery alors que les activités industrielles seront regroupées avec celles de la division CCL Design. Luis Jocionis, vice-président Amérique du Sud du groupe CCL Industries a été nommé directeur.

CCL Industries a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars et emploie 21 000 salariés. Le groupe basé à Toronto (Canada) dispose de 168 usines dans 40 pays et intervient sur presque tous les marchés de l’étiquette – alimentaire, boissons, cosmétiques, santé, industrie – avec une activité qui va de l’extrusion des films à leur façonnage en passant par l’impression. CCL Industries produit également des manchons thermorétractables et des emballages métalliques.