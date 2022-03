CCL Industries gèle ses investissements en Russie

Les entreprises de l’emballage sont toujours plus nombreuses à arrêter les exportations vers la Russie et la Biélorussie et à stopper leurs activités dans ces pays en réponse au conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine. CCL Industries annonce à son tour qu’il suspend ses investissements en Russie, tout en continuant de se conformer aux sanctions commerciales qui lui sont imposées par le gouvernement canadien, le pays où il réside. Le groupe est notamment propriétaire de CCL-Kontur, dont le siège social est à Podolsk, près de Moscou, par l’intermédiaire d’une participation à 50 % dans une holding domiciliée au Royaume-Uni, les 50 % restants étant détenus par un entrepreneur azerbaïdjanais qui contrôle de fait la gestion courante de la société. CCL-Kontur commercialise des étiquettes pour les marchés de l'alimentaire et des boissons, de la santé et de l'hygiène. CCL ne consolide pas ses résultats. La part du bénéfice net qui lui revient s'élève à environ 3 millions de dollars pour l'exercice 2021. Plus tôt dans la semaine, le groupe canadien s’était engagé à verser 500 000 dollars à la Croix-Rouge international pour secourir les réfugiés ukrainiens.

CCL Industries a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars et emploie 21 000 salariés. Il dispose de 168 usines dans 40 pays et intervient sur presque tous les marchés de l’étiquette et des films adhésifs – alimentaire, boissons, cosmétiques, santé, industrie – avec une activité qui va de l’extrusion des films à leur façonnage en passant par l’impression. CCL Industries produit également des manchons thermorétractables et des emballages métalliques.