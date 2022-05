Le marché de l’étiquette n’a cessé de croître au cours des dernières années en Europe. La Fédération internationale des fabricants d’étiquettes adhésives (Finat) a évalué à 7% la croissance du secteur sur la seule année 2021, soit 8,5 milliards de m² de substrats adhésifs produits. Pour répondre à la forte demande, CCL Industries, l’un des principaux acteurs de ce marché, investit 70 millions d’euros dans son usine de Leipzig en Allemagne appartenant à sa filiale Innovia Films. Cette dépense permettra de doter le site d’une nouvelle ligne de coextrusion multicouche de 8 mètres de large. La technologie de coextrusion déployée - considérée par CCL Industries comme « unique » sur le marché - permet d’obtenir des films de très faible épaisseur, ce qui correspond à une attente de la clientèle européenne, en quête de solutions plus durables, moins consommatrices de résine.

Réorganisation

La ligne affiche une capacité annuelle de 36 000 tonnes. La production débutera au second semestre 2024, la majeure partie de l’investissement devant être déployée entre 2023 et 2024. Cet investissement anticipe une petite réorganisation des sites de production du groupe en Europe. Celui de Wigton, au Royaume-Uni, sera réorienté vers la production de films enduits à plus forte valeur ajoutée pour l’industrie graphique, le secteur commercial ou encore la signalétique alors que l’Allemagne fournira des films plus fins pour le marché des étiquettes, à proximité des nombreux clients situés en Europe continentale. Il y a quelques semaines seulement, Avery Dennison, concurrent de CCL Industries, annonçait lui aussi d’importants investissements en France et au Luxembourg pour augmenter ses capacités de production.

CCL Industries a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars et emploie 21 000 salariés. Le groupe basé à Toronto (Canada) dispose de 168 usines dans 40 pays et intervient sur presque tous les marchés de l’étiquette – alimentaire, boissons, cosmétiques, santé, industrie – avec une activité qui va de l’extrusion des films à leur façonnage en passant par l’impression. CCL Industries produit également des manchons thermorétractables et des emballages métalliques.