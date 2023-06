CCEP va moderniser l’usine de Grigny

Plus important site de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) en France, l’usine de Grigny, dans l’Essonne, « fait face à des limitations dans ses capacités de stockage et de production, ainsi qu’à de fortes contraintes opérationnelles liées à sa configuration actuelle », indique l’embouteilleur de Coca-Cola dans un communiqué. Il lance donc un projet d’investissement, d’un montant de 114 millions d’euros, pour « augmenter la capacité de stockage, optimiser les processus de fabrication et moderniser l’infrastructure ». « Ce projet doit permettre à CCEP de contribuer à faire du réseau industriel français un atout de pointe, compétitif et durable. Il s’inscrit dans la continuité de la phase d’investissement réalisé sur le site de Dunkerque – 150 millions d’euros en cinq ans – et confirme les ambitions du groupe en France », explique-t-il.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]