Catastrophe ferroviaire en Grèce, Salon de l'agriculture, journée investisseurs de Tesla... Les cinq images de la semaine

57 morts dans une catastrophe ferroviaire en Grèce

La Grèce a connu le 28 février la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de son histoire. Un train transportant 342 passagers et 10 membres d'équipage est entré en collision avec un train de marchandises, sur la voie reliant Athènes à Thessalonique, les deux plus grandes villes du pays. 57 personnes ont trouvé la mort dans l'accident. L'absence de modernisation de la ligne, dont la signalisation est opérée manuellement, serait l'un des facteurs expliquant le drame, qui a suscité l'effroi dans le pays. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays et les syndicats de cheminots se sont mis en grève après la catastrophe.

Au Salon de l'agriculture, des plans de soutien pour la filière fruits et légumes et les PME de l'agro

Le Salon de l'agriculture, qui referme ses portes ce 5 mars à Paris, a été l'occasion pour le gouvernement de présenter plusieurs plans d'aide pour aider les filières de production alimentaire. Un fonds de 500 millions d'euros sera mobilisé pour la consolidation des PME de l'agroalimentaire, tandis qu'un plan spécifique doit booster la production et la consommation de fruits et légumes en France. Ce salon s'est tenu alors que les négociations commerciales annuelles se refermaient, sans parvenir à réconcilier transformateurs et distributeurs. (Photo AFP)

Tesla prépare un big bang industriel

Tesla vise désormais le marché de masse. Le constructeur américain n’a pas dévoilé de nouvelle voiture lors de son «Tesla Investor Day», mais a présenté un nouveau mode de production baptisé «l’Unboxed Process». Grâce à cette méthode, le groupe veut sabrer ses coûts de production de façon à proposer enfin des véhicules électriques plus abordables. L'Unboxed process pourrait être appliqué dans la nouvelle usine annoncée cette semaine par le constructeur, au Mexique.

Au MWC, Xiaomi présente un concept de lunettes de réalité augmentée à très haute résolution

Parmi les nouveautés remarquées au Mobile World Congress, du 27 février au 3 mars à Barcelone, des smartphones pliables, enroulables, de nouveaux développements autour de la 5G, une nouvelle étape de la dématérialisation des cartes SIM... Mais aussi de très design lunettes de réalité augmentée à très haute résolution dévoilées par Xiaomi. Ce n'est encore qu'un prototype conçu avec Qualcomm.

Une capsule futuriste pour voyager dans la stratosphère

La start-up japonaise Iwaya Giken veut proposer dès 2024 des vols touristiques dans la stratosphère à bord d'une sphère d’1,5 mètre de diamètre. D’autres projets semblables ont vu le jour ces dernières années, y compris en France.