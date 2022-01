Catamaran sur l'eau et dans le ciel, supercar volante de Bellwether, robot lilliputien au MIT... Le top 3 des vidéos de la semaine

© Pierpaolo Lazzarini Le Air Yacht serait capable de voler à 111 km/h pendant 48 heures.

[L'industrie c'est fou] Un catamaran volant pour étaler sa richesse en mer comme dans les airs

Le designer italien Pierpaolo Lazzarini a dévoilé début janvier son tout nouveau projet excentrique : un catamaran de 150 mètres de long capable aussi bien de voguer sur l'eau, que de conquérir le ciel, grâce à deux dirigeables remplis d'hélium. Pour s'offrir ce palace mobile, il faudra débourser 550 millions d'euros.

[L'industrie c'est fou] Bellwether fait décoller son prototype de supercar volante



La start-up britannique Bellwether a dévoilé une vidéo du premier vol d'essai de sa voiture volante Volar, bien différente des eVTOL en cours de développement. Commercialisés à l'horizon 2028, ces véhicules s'adressent à une clientèle privée.

[L’instant tech] Conçu au MIT, ce micro-robot prend son envol grâce à des muscles flexibles



Des chercheurs du MIT ont mis au point des muscles souples et ultra-légers, permettant à un robot de moins d'un gramme de voler dans les airs avec l’agilité et la résilience d’un insecte. Une architecture qui ouvre de nouvelles pistes pour la petite robotique aérienne et le vol en essaim.