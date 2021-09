Castes Industrie agrandit et modernise son atelier PVC à Villefranche-de-Rouergue

Le fabricant de menuiseries extérieures (portes et fenêtres), en bois, PVC, aluminium et mixte bois-alu, Castes Industrie, basé à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), engage une nouvelle opération d'extension, avec la modernisation des process de son atelier PVC. L'investissement est évalué à 13 millions d'euros et s'accompagnera de la création d'une trentaine d'emplois supplémentaires d'ici à fin 2023. La société aveyronnaise est soutenue à hauteur de 1,032 million d'euros par France relance et pour 600 000 euros par la région Occitanie.