Cassegrain choisit le carton pour attaquer le marché des surgelés

Pour Cassegrain, le rayon des surgelés est « en manque d’inspiration ». La marque haut de gamme du groupe Bonduelle revendique donc de l’audace en débarquant sur ce segment. Elle lance, en effet, une gamme de six recettes, trois cœurs de repas – de 300 g – et trois de légumes d’accompagnement – de 400 g –, élaborées par des chefs et ne contenant ni additifs ni colorants ni conservateurs.

Papier cuisson

Du côté de l’emballage, Cassegrain s’est voulu également à la fois « créatif », « original et pratique », en optant pour des barquettes en carton ondulé – labellisé FSC – glissées dans des fourreaux, eux aussi en carton. Le tout a été développé avec les équipes de Bonduelle et le fabricant italien Lic Packaging (groupe Saica) pour les volumes et l’agence CBA pour le design graphique. Du carton pour des produits humides, qui peuvent se réchauffer aussi bien au four à micro-ondes que dans un four traditionnel ? La barrière est obtenue par un papier cuisson. La barquette, de forme trapézoïdale, comporte des poignées pour faciliter sa prise en main et l’étui est doté d’une ouverture facile. Cette offre – recettes et packaging – a nécessité deux ans de développement, souligne la marque, qui ne livre aucun détail sur les investissements de recherche et développement (R&D) et de production engagés à cette occasion.