Casino-Niel, Pigasse, Zouari font une offre d'un milliard d'euros pour monter au capital-source

PARIS (Reuters) - Les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari ont déposé dépose une offre d'un milliard d'euros pour monter au capital de Casino, a-t-on appris mardi d'une source proche du dossier, confirmant une information dévoilée plus tôt par Challenges et par l'AFP.