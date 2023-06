Casino et Teract renoncent à leur rapprochement

Casino et Teract étaient depuis mars en pourparlers exclusifs et la période d'exclusivité expirait ce jeudi.

"Teract et le groupe Casino ont décidé, d'un commun accord, de ne pas poursuivre ces discussions", a expliqué Casino dans un communiqué.

"Le groupe Casino et Teract demeurent néanmoins ouverts à des discussions sur un potentiel partenariat opérationnel, qui pourrait porter sur les produits boulangerie, viennoiserie & pâtisserie et comprendrait également la conclusion d'un contrat de développement de filières fruits et légumes auprès de Teract", a précisé Casino.

Le groupe a reçu fin avril une offre concurrente émanant de l'homme d'affaires tchèque Daniel K?etínský. Ce dernier a proposé de prendre le contrôle de Casino via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros.

Lourdement endetté, et sous pression des agences de notation, Casino a entamé fin mai des négociations officielles avec ses créanciers.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)