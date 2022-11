[Cas pratique] Meta revoit sa copie avec Cdiscount pour mieux mesurer l'effet de la publicité sur son site

Pour les non-familiers du marketing digital, le mot attribution n’a guère de mystère. Dans cet univers, c’est une donnée stratégique, un enjeu clé, puisqu’il désigne le lien que l’on peut faire entre une action en ligne et un achat. Le taux d’attribution permet donc de mesurer l’efficacité d’une campagne en ligne.

Une mesure variant de 1 à 10

Entre Meta et son client Cdiscount, il y avait un débat autour de la mesure de l’attribution des campagnes réalisées sur Facebook. Entre l’annonceur et la plateforme, la mesure de l’attribution variait de 1 à 10. Guillaume Mohr, le directeur trafic de Cdiscount, rappelle qu’une partie de son travail consiste à « répartir le budget entre les différents canaux et avoir un indicateur pour comparer leur performance ». Avec ces indicateurs maison, le verdict était selon lui sans appel : Meta n’était pas un canal performant.

