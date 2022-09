CAS D’USAGE : L’IA pour la surveillance des équipements et du contrôle qualité

Deux thèses élaborées en partenariat avec Vitesco Technologies et l’institut d’intelligence artificielle de Toulouse (ANITI) portent sur les diagnostics de maintenance avancée et sur l’extraction de connaissances nouvelles à partir des données de production.

L’analyse approfondie des données des machines connectées permet de prévoir les détériorations et les défaillances et d’éviter les temps d’arrêt non planifiés. Pour élaborer ses solutions de systèmes et des composants intelligents pour les véhicules électriques, le fabricant s’appuie de plus en plus sur la maintenance prédictive.

Selon l’entreprise, « L’Intelligence artificielle permet d’améliorer les décisions et d’en automatiser certaines, comme les tâches d’inspection visuelle manuelle habituellement réalisées par les opérateurs. Plus le nombre d’opérateurs effectuant des inspections manuelles est important et plus la diversité des pièces à inspecter est grande, plus le taux d’erreur potentiel est élevé ».

Au final, pour Vitesco Technologies, la maintenance prédictive « permettra de gagner du temps sur les tâches répétitives et d’obtenir moins d’erreurs grâce à la précision de l’algorithme. Les employés pourront ainsi prendre en charge des tâches plus complexes, ce qui conduira à une augmentation de la qualité globale ».