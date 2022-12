Cartonnages Vaillant découpe en Expertcut 2.1

C’est la France qui accueille l’une des premières autoplatines Expertcut 2.1 la dernière solution de découpe de plaques en carton ondulé imaginée par le leader du secteur, le suisse Bobst. La ligne - encore en version bêta - a pris ses quartiers dans les ateliers de Cartonnages Vaillant, à Lambres-lez-Aire (Pas-de-Calais), où elle a rejoint une quarantaine de machines qui équipent ce site spécialisé dans la production d’emballages en carton ondulé et autres présentoirs. L’investissement a été réalisé pour permettre à la filiale du groupe Bulteau développement d’augmenter sa productivité et de décliner son offre, plus en particulier pour le marché de l’e-commerce et les biens de grande consommation.

