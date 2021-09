Cartonnage du Château modernise son outil de production à Belfort pour répondre à la forte demande d'emballages en carton

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Koenig & Bauer Cartonnage du Château recevra fin 2021 une machine d’impression offset Koenig & Bauer, qui sera opérationnelle début 2022.

D’ici à début février 2022, à Belfort (Territoire de Belfort), Cartonnage du Château aura reçu et installé sa nouvelle machine d’impression offset. D’un coût de 2 millions d’euros, soutenu dans son achat par France relance à hauteur de 685 000 euros, cet équipement représente la plus importante part d’un investissement de 2,8 millions d’euros engagé en 2021.

« Il s’agit de la première machine du fabricant Koenig & Bauer installée en France. Elle imprimera 18 000 feuilles par heure, 2 000 de plus que notre ancienne machine, mais présente surtout d’autres intérêts », se félicite Marc Royer, le dirigeant de l'entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de petits et moyens tirages de packaging en carton plat ou cannelure légère. Grâce à un système de caméras embarquées, la Rapida 106X lira une feuille sur dix afin de régler au mieux la dépose des encres et améliorer ainsi la qualité des séries.

Réduire l'empreinte environnementale

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]