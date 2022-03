Carton : Stora Enso arrête ses usines russes

Dans la foulée d’autres entreprises comme Verallia dans le verre pour l'emballage, Stora Enso indique « cesser toute la production et toute vente en Russie jusqu'à nouvel ordre, du fait de l'invasion en cours de l'Ukraine ». Le papetier nordique emploie 1 100 personnes en Russie et y réalise environ 3% de son chiffre d'affaires avec trois sites dédiés au carton pour l’emballage et deux scieries.

[...]