[Carte] Voici les 126 produits Made in France exposés à l'Elysée les 3 et 4 juillet

L'Elysée se transformera les 3 et 4 juillet 2021 en vitrine du "Made in France". Le palais accueillera durant deux journées ouvertes au grand public (sur réservation) une exposition de produits fabriqués en France. Chaque département sera représenté par (au moins) une production phare. Ce sont au total 126 objets sélectionnés par un jury de personnalités qui seront présentés, créés par des entreprises de toutes tailles : start-up, PME, ETI, grands groupes. L'accent a été mis pour cette deuxième édition (la première post-crise du Covid) sur la relance et la relocalisation : la moitié des entreprises sélectionnées ont un projet de relocalisation et 35 ont bénéficié d'une aide du plan France Relance.