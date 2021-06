Carrefour réfléchit à la taille critique de filiales internationales

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Paulo Whitaker Carrefour a déclaré mercredi qu'il avait entamé une "réflexion" sur la taille critique de ses filiales internationales, mais a démenti des informations de presse faisant état d'une décision de vendre des actifs à l'étranger. /Photo d'archives/REUTERS/Paulo Whitaker

"L'enseigne a initié une réflexion sur la taille critique de ses filiales internationales et d'éventuels mouvements de consolidation, d'alliance ou de cession", a dit une porte-parole du groupe à Reuters.

"Ce travail de réflexion stratégique vient de commencer et Carrefour dément toute décision de vente d'actifs", a-t-elle ajouté, après que l'hebdomadaire Challenges a rapporté que le groupe prévoyait de vendre ses filiales en Pologne et à Taiwan et avait, à cette fin, mandaté KPMG pour des audits.

(Reportage de Dominique Vidalon; version française Jean Terzian)